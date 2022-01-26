"رحيل الأستاذ".. "الفجر" تنعي الكاتب الصحفي ياسر رزق

تنعي مؤسسة الفجر للصحافة والطباعة والنشر، بكل الأسى والحزن، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار وأحد رواد الصحافة المصرية، وصاحب أحد أكثر الأقلام حرية ومهنية في تاريخ الصحافة المصرية، والتي اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء في خدمة قضايا الوطن.

وتتقدم أسرة تحرير المؤسسة والعاملين بها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ولكل الزملاء الصحفيين في مصر والعالم العربي، داعين الله عزو وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، على ما قدم من عطاء لبلاده ومهنته.