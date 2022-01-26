جوجل يحتفل بذكرى ميلاد سعاد حسني الـ79

أحيا محرك البحث جوجل ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني الـ79 اليوم الأربعاء الموافق الـ26 من يناير 2022، حيث غير "وسمه" واضعا صورا تعبيرية لها تقديرا لتاريخها الفني الكبير الذي قدمته.

سعاد حسني

وتحل اليوم ذكرى ميلاد سعاد حسنى التى نجحت بفنها وموبتها الكبيرة في دخول قلوب الملايين رغم رحيلها منذ سنوات طويلة، حيث كانت وجها ملائكيا مصريا يعطي البهجة والأمل ولطالما أسعد جمهوره.

أعمال سعاد حسني

قدمت سعاد حسني العديد من العمال التي شاركت بها هموم الشعب المصري والمرأة بوجه عام وحملت رسالة فنية كبيرة، ض الظلم والتسلط في أدوارها التي أدتها بكل نجاح وتميز.

السندريلا سعاد حسني

تمتعت الراحلة سعاد حسني بخفة ظل كبيرة وطفولية جعلتها على رأس فناني جيلها بل وعلى رأس كل الفنانين على مر العصور، حيث تمتعت بالقبول الذي أعطاها الصدق فيما تقدم، صدقها الجمهور وهي زوجة وأم ومحبة وحبيبة وطالبة جامعية وطفلة أيضا.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أبرز المعلومات عن الراحلة سعاد حسني في السطور التالية:

ولدت سعاد حسني في الـ26 من يناير عام 1943، بحى بولاق الموجود بوسط القاهرة، ووالدها هو الخطاط السورى محمد حسنى البابا (البابانى)، الذي ينحدر من أصول كردية.

نشأة وميلاد سعاد حسني

جاء والد سعاد حسني إلى مصر قادما من سوريا وقام بزخرفة كسوة الكعبة حينما كان يعمل فى القصر الملكى السعودى، حيث أنه كان أشهر خطاطى يافا وكبار الخطاطين العرب.

والد سعاد حسني والملك فاروق

استدعى الملك الفاروق والد الراحلة سعاد حسني ليتولى إدارة مدرسة تحسين الخطوط الملكية وكان مقرها مدرسة خليل آجا الثانوية فى العباسية.

أسرة سعاد حسني الفنية

وتنحدر سعاد حسني من أسرة فنية حيث أن جدها المطرب السورى حسنى البابا وشقيقه الممثل الكوميدى أنور البابا الذى اشتهر بأداء دور "أم كامل" الذى جسد شخصية المرأة الشامية أفضل من المرأة ذاتها، واختها المطربة نجاة الصغيرة.

جميع أفلام سعاد حسني

قدمت سعاد حسني 91 فيلما للسينما المصرية وكانت علامات بارزة ومضيئة في تاريخ الفن المصريحيث دخلت 8 أفلام لها قائمة أهم 100 فيلم مصرى عبر التاريخ.

سعاد حسني تبدع

وتوجد العديد من الأعمال الكبيرة التي قدمتها سعاد حسني على رأسها حسن ونعيمة وخلى بالك من زوزو، صغيرة على الحب، الكرنك، الزوجة الثانية، المشبوه، للرجال فقط، حب فى الزنزانة، الاختيار، على من نطلق الرصاص، السفيرة العزيزة، غريب فى بيتي.

آخر أعمال سعاد حسني

وقدمت سعاد حسني آخر أعمالها وكانت صوتية عبارة عن أداء صوتي لرباعيات صلاح جاهين سجلته لصالح إذاعة بى بى سى العربية فى لندن، إضافة إلى قصيدة "المكنجي" لصلاح جاهين، دعما للشعب الفلسطينى.

حياة سعاد حسني الشخصية

تزوجت سعاد حسني 4 مرات الأولى من المصور والمخرج صلاح كُريم ثم علي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان فى عام 1970، وانفصلا عام 1981، ثم تزوجت زكى فطين عبد الوهاب وآخر زيجاتها كانت فى عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد وقضيا سويا 14 عاما، ولم تنجب أية أبناء.