موعد مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم فى دور الـ16 بأمم إفريقيا

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مباراة مصر وكوت ديفوار
مباراة مصر وكوت ديفوار
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مباراة مصر وكوت ديفوار، يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة نارية في دور الـ16 أمام فريق ساحل العاج، اليوم الأربعاء، الموافق 26 يناير 2022، ضمن مباريات الدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

 

مباراة مصر وكوت ديفوار

 

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة مصر وكوت ديفوار التي ستشهد إثارة كبيرة، حيث أنها لا تقبل القسمة على اثنين، وسط تفاؤل حذر من المصريين بتأهل نتخبهم للحاق بركب تونس والمغرب، إلى دور الـ8، بكأس الأم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

 

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام موعد مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في السطور التالية:

 

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16

 

ينطلق موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجارى، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت الكاميرون، السابعة بتوقيت السعودية.

 

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة 

 

وكشفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الفضائية عن نقل مباراة مصر وكوت ديفوار عبر فضائياتها التي تنقل كافة أحداث ومسابقات وبطولات القارة السمراء والدوريات الأوروبية الكبرى.

 

مباراة مصر وكوت ديفوار ومشوار المنتخبين

 

بعد رصد موعد مباراة مصر وكوت ديفوار نستعرض لحضراتكم مشوار الفريقين في بطولة كأس الأمم حيث لعب المنخب المصري 3 مباريات استهلها بهزيمة أمام نيجيريا ثم الفوز على غينيا بيساو والسودان، بينما فاز ساحل العاج بمباراتين وتعال أمام سيراليون.

 

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