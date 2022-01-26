فيرست كابيتال للاستثمار تطلق تطبيق "روچتة" في السوق المصرية



أطلقت شركة فيرست كابيتال للاستثمار النسخة التجريبية من تطبيق "روچتة" لخدمة القطاع الصحي.

أشار السيد: أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرست كابيتال للاستثمار بأنه قد تم تصميم تطبيق "روچتة" ليكون أحد أبرز الحلول التقنية في قطاع الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى مصر والشرق الأوسط؛ من أجل تسهيل أنظمة الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية عالية الجودة.

من جانبه أكد د. بلال عامر المدير التنفيذي للشركه أن تطبيق "روچتة "يضم مجموعة متنوعة من المميزات التي تتسم بالسهولة في الاستخدام عبر الهواتف الذكية مثل حجز موعد مع الطبيب " أونلاين" بالإضافة إلى استلام الروچتة وطلبات الأشعة والتحاليل عبر التطبيق، فضلا عن صرف الروچتة من أقرب صيدلية مع توفر خدمة التوصيل السريع للإدوية والاحتفاظ بسجل طبي كامل لكل مستخدم مع تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى بطريقة رقمية حيث إن التطبيق يدعم عملية الاستشارات الطبية الرقمية ومشاركة المعلومات الطبية بين المرضى والأطباء.



جدير بالذكر أن مجموعة "فيرست كابيتال للاستثمار" هى إحدى الشركات الإمارتية الرائدة فى إدارة الإستثمار وريادة الأعمال، ومقرها الرئيسي في إمارة دبي، وتمتلك العديد من الإستثمارت في الأسواق الأوروبية والأسيوبة بالإضافة إلى أسواق الشرق الأوسط، وتعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والتجارة والصناعة والرعاية الصحية والتطوير العقاري.