سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-1-2022 في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء، الموافق 26 يناير 2022 استقرارا بعد ارتفاعه أمس بنحو 5 جنيهات، متأثرا بالبورصة العالمية التي سجلت نحو 1847 دولارا للأوقية.

سعر الذهب

وسجلت حركة السوق المحلية لـ سعر الذهب حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب على المستوى العالمي.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 في السطور التالية:

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 538 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 692 جنيهًا.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 808 جنيهات.

فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 923 جنيها.

سعر سبائك الذهب اليوم الأربعاء

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4040 جنيها، فيما سجلت السبيكة وزن 10 جرامات 8080 جنيها، بينما وصلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما إلى 16160 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبعد أن تناولنا سعر الذهب بمختلف الأعيرة لحضراتكم، نقدم لكم سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات والذي سجل نحو 6514 جنيهًا، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.