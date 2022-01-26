دعاء المطر.. اعرف أدعية النبي "ص" عند سقوط الأمطار

دعاء المطر من الأمور المستحبة الواردة عن النبي محمد "ص" في سنته الشريفة، وهو ما بلغنا عن الصحابة الأجلاء والتابعين اعظام، وكما روت السيدةعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذ يبحث الكثيرون عن تفاصيلها تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم الأربعاء الموافق 26 نياير 2022، وتوقعات سقوط الأمطار.

دعاء المطر

ويبحث الكثيرون في ظل تقبل الطقس عن دعاء المطر وأفضل الأدعية التي وردت عن نبينا محمد “ص”، للسير على نهجه وسنته الكريمة الطيبة المباركة، والاستفادة منه من اجل القبول وتحقيق الأمنيات، في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء الطقس وسقوط الأمطار بدرجات متفاوتة على مختلف المحافظات.

دعاء المطر مستحب

و روت السيدة عائشة رضي الله عنها، عن دعاء المطر أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيبًا نافعًا وهو ما يتعين علينا أن ننتهج سنة الحبيب، لكي ننتفع بما علمنا.

دعاء المطر مستجاب



ويعد دعاء المطر أحد أهم الأدعية التي رددها الصحابة والتابعون، وتوجد العديد منها، ولعل أبرزها، "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

قائمة دعاء المطر

وتتضمن أدعية المطر العديد من الكلمات والدعوات الطيبة المباركة، مثل: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، وهو أحد الأدعية الجميلة والمتداولة والتي يتضرع بها الكثيرون.

فضل وأهمية دعاء المطر

ويعد دعاء المطر من الأمور المستحبة، وسنة طيبة، حيث تنوعت الأدعية والتي شملت أيضًا: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، كما ورد أنه من بين أفضل توقيتات الأدعية، وقت هطول المطر.

دعاء المطر والطقس المتقلب

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود اضطراب في حالة الطقس على جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، حيث ترتفع فرص سقوط الأمطار التي تتراوح شدتها بين القوية التي تصل حد السيول وسقوط الثلوج في بعض المناطق، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن دعاء المطر آملين في أن يتقبل الله الدعاء، في ظل وجود العاصفة هبة التي تتعرض لها البلاد.

