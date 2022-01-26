بحسب "JustWatch ":

"Netflix " تتصدر سوق الفيديو حسب الطلب بأمريكا

تكنولوجى
بوابة الفجر
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شهد سوق فيديو الاشتراك عند الطلب (SVOD) في الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا في عام 2021 واستنادًا إلى مقاييس JustWatch، شهدت HBO Max أكبر نمو بنسبة 5 نقاط مئوية.

 

احتفظت Netflix بالصدارة بنسبة 25٪ من السوق، تليها Amazon Prime بنسبة 19٪ بينما استحوذ كل من Disney Plus وHulu على 13٪ من السوق.

 

 

 

كان HBO Max قريبًا بنسبة 12٪ بينما حل Apple TV + (5٪) وParamount + (3٪) من المراكز السبعة الأولى.

شهدت HBO Max أيضًا أعلى نمو في الربع الرابع مع زيادة نقطتين مئويتين مما ساعدها على الاقتراب من Hulu وDisney + في محاولة لتصبح ثالث أكبر منصة بث. من ناحية أخرى، شهدت Netflix انخفاضًا بمقدار نقطتين مئويتين في الربع الرابع، بينما ارتفعت كل من Hulu وDisney + وApple TV + وParamount + بمقدار نقطة واحدة في الربع الرابع. 

مع زيادة مستويات المنافسة بينهما، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتحول الطاولات في عام 2022.
بالصدارة بنسبة 25٪ من السوق، تليها Amazon Prime بنسبة 19٪ بينما استحوذ كل من Disney Plus وHulu على 13٪ من السوق.

 

 

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