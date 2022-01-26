أسهم أوروبا تواصل ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء



واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها الأربعاء 26 يناير مع ترقب المتعاملين الحذرين لنتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي التي تستمر يومين وتختتم في وقت لاحق اليوم لاستقاء مؤشرات على تشديد السياسة النقدية في مواجهة ارتفاع التضخم.



وارتفع المؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 1.1% مع صعود جميع القطاعات وقاد قطاعا السفر والتعدين المكاسب.



ومن المقرر أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي قرار سياسته النقدية في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش بعد اختتام اجتماعاته، واستوعبت الأسواق بالفعل أول رفع للفائدة في مارس وثلاث عمليات رفع أخرى كل بربع نقطة مئوية خلال العام.



وهبط سهم مجموعة إيسيتي للمنتجات الصحية 3.4% بعد أن سجلت تراجعا أكبر من المتوقع في أرباحها الفصلية وقولها إنها تعتزم رفع الأسعار بدرجة أكبر بسبب ارتفاع التكاليف.



وقفز سهم مجموعة تود الإيطالية للأزياء بنحو 10.1% بعد إعلانها ارتفاع مبيعاتها العام الماضي بنحو 40% وهو أول ارتفاع منذ خمس سنوات.