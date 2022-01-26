تعلم.. كيفية حذف حساب ياهو الخاص بك

تكنولوجى
بوابة الفجر
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كثير من الأشخاص يمتلكون حسابات على Yahoo، وذلك كونه بيتيح العديد من الخدمات والمميزات والقدرة على تحميل الصور والفيديوهات، ولكن في أحيان كثيرة يرغب البعض في إلغاء حساب Yahoo الخاص بهم، لكن لا يعرفون الطريقة التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، ففي السطور التالية، نقدم شرحا لكيفية  حذف حساب Yahoo كالآتي:

 

كيفية حذف حساب Yahoo 


ـ افتح لوحة معلومات اشتراكاتي في متصفح الويب.

ـ التأكد من عدم وجود اشتراكات مدفوعة نشطة.

ـ افتح صفحة إنهاء حساب Yahoo في مستعرض ويب.

ـ إذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل إلى حساب Yahoo الذي تريد حذفه، فقم بتسجيل الدخول.

ـ اضغط فوق متابعة حذف حسابي.

ـ في الصفحة التالية، ادخل عنوان بريدك الإلكتروني وانقر فوق نعم، وقم بإنهاء هذا الحساب.

ـ تصل رسالة تخبرك أنه تم إلغاء تنشيط الحساب وجدولته للحذفـ

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