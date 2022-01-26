رحل الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، صباح الأربعاء الموافق الـ26 من يناير 2022، عن عالمنا بعمر ناهز الـ57 عامًا، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

رحيل ياسر رزق

وأحدث رحيل الكاتب ياسر رزق حالة من الحزن قبل زملائه الصحفيين في مختلف المؤسسات، ومن عاملوا معه بشكل مباشر أو تعلقوا بكتاباته، لما قدمه على مدار سنوات طويلة.

وترصد بوابة الفجر أبرز المحطات في حياة الراحل ياسر رزق بالسطور التالية:

ولد الراحل ياسر رزق في عام 1965 بمحافظة الإسماعيلية، ودرس في كلية الإعلام جامعة القاعرة، وتخرج فيها عام 1986، وبدأ مسيرته في رواق الصحافة بمؤسسة أخبار اليوم وظل بها قرابة الـ30 عامًا.

ياسر رزق يلتحق بمؤسسة أخبار اليوم

عمل ياسر رزق بمؤسسة أخبار اليوم منذ كان طالبا في الفرة الأولى بكلية الإعلام جامعة القاهرة وكان في عام 1984 وتنقل بين أقسام متعددة قبل أن يعمل محررًا للشؤون العسكرية.

ياسر رزق مندوبا لدى رئاسة الجمهورية

كما عمل ياسر رزق مندوبا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام نفسه الذي تولى فيه منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية.

عودة ياسر رزق

وعاد ياسر رزق إلى مؤسسة أخبار اليوم بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن "ماسبيرو"، كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، في 18 يناير 2011.

ياسر رزق إلى الصحافة الخاصة

انتقل ياسر رزق إلى الصحافة الخاصة والمستقلة، بعد اختياره من قِبل مجلس أمناء مؤسسة المصري اليوم في 22 أغسطس 2012، رئيسًا لتحرير صحيفتها اليومية، بعد الإطاحة به من أخبار اليوم بعد ثورة يناير.

أول حوار لـ ياسر رزق مع السيسي

أجرى الراحل الكاتب ياسر رزق أول حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي كان قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، في اكتوبر عام 2013 في انفراد كبير.

كتاب ياسر رزق الأخير

وأصدر ياسر رزق قبل رحيله بأيام قليلة كابه الأخير "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي ضمن رصدًا دقيقًا وموضوعيًا لأحداث حقبة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013.