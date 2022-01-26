رونالدو يرشح مدربا لقيادة مانشستر يونايتد

رشح كريستيانو رونالدو مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي لقيادة مانشستر يونايتد الموسم المقبل، حسب صحيفة ميرور.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة أتلتيك أن اليونايتد اختار قائمة مختصرة لأربعة مديرين ليحلوا محل المدير المؤقت رالف رانجنيك. وتضم القائمة المختصرة إريك تن هاج، وموريسيو بوتشيتينو، وجولين لوبيتيجي، وإنريكي.



ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن كريستيانو رونالدو كان غير راضٍ عن الوضع الذي كان يتجه إليه النادي تحت قيادة أولي جونار سولشاير. بعد فترة وجيزة من إقالة المدرب النرويجي، حدد المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا إنريكي باعتباره المدرب المثالي لقيادة النادي إلى الأمام.



وافاد تقرير آخر من ميرور إلى أن مدرب أياكس الحالي، إريك تين هاج، يقود قائمة الانتظار ليصبح المدير التالي لمانشستر يونايتد. من الأسماء الأخرى التي تم طرحها هو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو وبريندان رودجرز.