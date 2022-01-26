جولدمان ساكس: الأسواق لم تبلغ مستويات "منطقة الخطر" حتى الآن





قال بنك جولدمان ساكس الاستثماري في مذكرة لعملائه إن التقييمات المرتفعة والتعافي من سوق هابطة بواحدة من أقوى الوتائر في التاريخ جعل الأسهم عرضة لحركة تصحيحية نزولية غير أن الانخفاض الأخير لا يدل على أن الأسواق وصلت إلى مستويات "منطقة الخطر" حتى الآن.

وبحسب "رويترز" قال البنك الأمريكي اليوم "رغم أنه لم يصل إلى مستويات منطقة الخطر التي تسبق عادة سوقا هابطة وهو ما يعني الهبوط بما لا يقل عن 20% فقد بلغ مستويات عادة ما تتوافق مع الحركات التصحيحية وعوائد منخفضة نسبيا على مدار فترة من عام إلى خمسة أعوام قادمة".

ويوم الثلاثاء انخفضت الأسهم الأمريكية لتبلغ خسائرها هذا الشهر حتى الآن ما يقرب من 9% بسبب الضبابية التي تكتنف اتجاه المركزي الأمريكي المتزايد للتشدد وكذلك زيادة التوترات الجيوسياسية الأمر الذي دفع المستثمرين للإقبال على بيع أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت أسعارها. وقال بنك جولدمان ساكس إن الأسواق تمر بمرحلة تصحيحية في دورة صعودية بالسوق.