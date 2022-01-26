الضرائب: استمرار العمل بالمكاتب الأمامية بلاظوغلى لتلقى إقرارات القيمة المضافة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها اليوم، أنه بناء على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فقد تقرر استمرار العمل بالمكاتب الأمامية بالمأموريات وكذا قاعة الخزانة العامة بلاظوغلى اعتبارا من يوم السبت الموافق29/1/2022 وحتي يوم 29/1/2022، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثامنة مساء وذلك لاستقبال الممولين لتقديم كافة أوجة الدعم اللازمة لتلقى إقرارات الضريبة على القيمة المضافة.

وجاء ذلك للتيسير على الممولين ومنع التزاحم حرصا من مصلحة الضرائب المصرية علي سلامتهم مؤكدا البيان علي أن المصلحة تسعي دائما لمد جسور الثقة بين الممول والمصلحة.

 

 

 

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