ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 88.32 دولارا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط اليوم 88.32 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.51 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن ا أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء شهدت ارتفاعا بشكل طفيفا.

وحققت أسعار النفط المكاسب الأسبوع للأسبوع  الخامس  على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة2.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

 

 

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