خبير: هجوم الحوثي ضد الإمارات اعتداء سافر على سيادة الدول

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن موقف مصر ثابت تجاه دعم دولة الإمارات الشقيقة في جميع مساراتها وسياساتها فيما يتعلق بالدعم المستمر تجاه هجمات الحوثي على الإمارات العربية.

وأضاف "صادق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الاخبار" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هجوم الحوثي على الإمارات يعد اعتداء سافر على سيادة الدول، واعتداء على القانون الإنساني ومبادئه الأساسية، مؤكدًا أنه كان لا بد من وجود تنسيق إمارتي مصري على كافة المستويات سواء من الناحية الأمنية والتدريبات المشتركة بين القوات المصرية والقوات الإماراتية والعمليات العسكرية المشتركة، متوقعًا ان يدرج ملف الهجوم الحوثي ضمن القمة العربية المشتركة.

وأكد مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن مصر تقف قلبًا وقالبًا مع الإمارات العربية المتحدة، وكل من مصر والإمارات ترفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، لافتًا إلى أن سياسة مصر سياسة معتدلة على مر العصور ومصر دولة وسطية ومعتدلة في كل شئ، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق في الرؤية المصرية الإماراتية إلى حدًا كبير في كافة القضايا منها الفكرية والثقافية وغيرها.