انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا يناير الجاري



أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفرنسي اليوم انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة طفيفة خلال يناير الجاري.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة أقل من المتوقع لتصل إلى 99 في يناير الجاري، مقارنة بـ 100 في ديسمبر الماضي. وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 98.0 وتحسن المؤشر الذي يرصد قدرة الادخار الحالية ليصل إلى 22 بعدما بلغ.21 من ناحية أخرى، انخفضت حصة الاشخاص الذين يعتبرون الوقت الحالي وقتا مناسبا للقيام بعمليات شراء ضخمة، حيث انخفض المؤشر بواقع 3 نقاط ليصل إلى سالب 17 في يناير الجاري.

واستمرت نسبة الأشخاص الذين يعتبرون الأسعار في حالة تزايد خلال الـ12 شهرا الماضية، بعد زيادة قوية خلال نوفمبر الماضي.

كما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الـ12 شهرا المقبلة بنسبة طفيفة لتصل إلى سالب 7 بدلا من سالب.