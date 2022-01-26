الأرصاد تزف بشرى سارة.. ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٢ في كافة أنحاء البلد، وقالت الأرصاد إن طقس الغد سوف يشهد تحسنًا مقارنة بطقس اليوم.

حالة الطقس غدا

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة سوف تشهد ارتافعا طفيفا غدا على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لمناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد طقس مائل للبرودة، فيما يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل نظرًا لاستمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا عن المعدلات الطبيعية.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية انحسار فرص سقوط الأمطار غدًا لتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، خفيفة على جنوب الوجه البحري، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، إلا أننّا من المتوقع أن نشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تعمل على مزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع أن يتسبب نشاط الرياح في اضطراب البحر المتوسط ليتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 15 06

الإسكندرية 15 09

وادي النطرون 14 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 15 08

مطروح 13 08

السلوم 15 08

سيوة 14 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 14 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 15 08

نخل 12 01

نويبع 16 11

طابا 15 10

كاترين 05 03-

الطور 16 10

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 16 11

مرسى علم 18 10

الفيوم 15 04

بني سويف 15 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 15 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

إدفو 17 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 15 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10