موعد مباراة المغرب القادمة في كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب، تعد هذه من أكثر الكلمات بحثا على جوجل، حيث أن المنتخب المغربي يستعد لمباراته في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، وذلك بعد تخطي عقبة منتخب مالاوي في دور الـ16.

قبل الفوز على مالاوي، تأهل المغرب من على صدارة المجموعة الثالثة، بعد الفوز على غانا وجزر القمر وتعادل مع الجابون.

سيواجه منتخب المغرب في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، والتي ستقام غدًا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مصر.

موعد مباراة المغرب القادمة

والآن نتعرف على موعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.

ملعب مباراة المغرب القادمة

موعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 هو الأحد 30 يناير 2022، على ملعب أوليمبي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب القادمة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.