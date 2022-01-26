موانئ بورسعيد تتداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد سجل دخول وخروج 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - فى بيان صحفي - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة احش ءسشزد وجنسيتها بنما لتفريغ 1907 سيارات. كما استقبل الميناء سفينة حاويات وخرجت سفينة وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.. وسفينة بضائع عامة وخرجت سفينتا بضائع، وتتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما شهد ميناء شرق دخول 5 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن. وأشارت إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

 

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