قبل الجولة الـ23.. جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين



يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين، قبل أنطلاق منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر البطولة.



وشهدت الجولة الماضية، وقع ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي ضد نظيره إلتشي بهدفين لكل فريق، بينما سيطر التعادل السلبي على لقاء ريال سوسيدا وخيتافي في نفس الجولة.



بينما حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي جمعت بينهما، على ملعب مينديزوروزا، في إطار الجولة الـ22 من الليجا.



وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-



1 – ريال مدريد – 50 نقطة

2 – إشبيلية – 46 نقطة

3– ريال بيتيس – 40 نقطة

4 – أتلتيكو مدريد – 36 نقطة

5 – برشلونة – 35 نقطة

6 – ريال سوسيداد – 34 نقطة

7- فياريال – 32 نقطة

8 – رايو فاييكانو – 31 نقطة

أتلتيك بيلباو – 31 نقطة– 9

10 – فالنسيا – 29 نقطة

11– أوساسونا – 28 نقطة

12 – سيلتا فيجو – 27 نقطة

13 – إسبانيول – 27 نقطة

14 – غرناطة – 24 نقطة

15 – إلتشي – 23 نقطة

16 – خيتافي – 22 نقطة

17– ريال مايوركا – 20 نقطة

18 – قادش – 18 نقطة

19 – ديبورتيفو ألافيس – 17 نقطة

20 – ليفانتي – 11 نقطة



بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالأتي:-



1 – كريم بنزيما 17 هدفًا.

2 – فينيسيوس جونيور – 12 هدفًا.

3 – راؤول دي توماس – 12 هدفًا.

4 –خوانمي – 12 هدفًا.

5– ياجو أسباس – 11 هدفًا

6 –خوسيلو – 10 أهداف.

7 – ممفيس ديباي – 8 أهداف

8– جيرارد مورينو – 8 أهداف

9- أنخيل كوريا – 8 أهداف.

10 – مولينا – 7 أهداف.

11 – لويس سواريز – 7 أهداف

12 – لوكاس بويه – 7 أهداف

