بوتين: روسيا مورد غاز "موثوق فيه" للمستهلكين الإيطاليين

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده مورد غاز طبيعي "قوي" و"معول عليه" لإيطاليا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال بوتين، في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس في اجتماع مع ممثلي بعض الشركات الإيطالية، إن روسيا مورد للغاز الطبيعي "موثوق فيه" لإيطاليا والشركات الإيطالية تعمل مع "غازبروم" بعقود طويلة الأجل مما يسمح لهم بشراء الغاز بسعر أقل بكثير من الأسعار المتداولة.

وكشف الرئيس الروسي أن شركة غازيروم، المملوكة للدولة الروسية، أرسلت لإيطاليا شحنات غاز في 2021 أكثر من 2020.