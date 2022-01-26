“وحدة بحوث الهجرة” بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تطلق مسابقة بحثية للطلاب والباحثين

أطلقت وحدة بحوث ودراسات الهجرة (MRU) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مسابقة بحثية في مجال دراسات الهجرة، تحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأ.د. محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بهدف تشجيع الشباب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات على بحث ظاهرة الهجرة بكافة أشكالها الإيجابية والسلبية، وذلك في ضوء التطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والعالمي وفي ضوء كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعد أحد أهم الدوافع خلف الهجرة سواء الشرعية أو غير النظامية.

وبحسب بيان صحفي نشرته وحدة دراسات الهجرة -مركز البحوث الدراسات الاقتصادية والمالية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فإن باب الاشتراك في المسابقة مفتوح الآن في مرحلة استقبال الخطة البحثية التي لا يجب أن تزيد على 250 كلمة، وسيغلق الباب في هذه المرحلة يوم الأحد 20 فبراير 2022م، وسيتم الرد عليها يوم الأحد 13 مارس 2022م، وسيكون الموعد النهائي لتقديم النسخة النهائية للبحث يوم الأحد 24 أبريل 2022م، وستعلن النتيجة النهائية يوم الأحد 29 مايو 2022م.

في هذا السياق، قال ا.د. محمود السعيد، عميد الكلية، إن المسابقة تهدف لنشر الوعي بأهمية تبني بحوث وسياسات الهجرة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، خاصة بعد أن أصبحت مصر في السنوات الأخيرة من الدول المصدرة للكفاءات والعمالة إلى جانب كونها دولة عبور لكثير من مواطني الدول الأخرى، وأيضًا أضحت دولة استقبال الوافدين من مختلف بلدان المنطقتين العربية والأفريقية الذين توافدوا إليها بحثًا عن الأمن والأمان وهربًا من الصراعات السياسية والمشكلات العرقية أو التحديات الاقتصادية.

ومن جهتها، أوضحت الأستاذة الدكتورة عادلة رجب رئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة (MRU) بالكلية، إن المسابقة تأتي في ثلاث محاور، الأول يتناول الأوضاع الاقتصادية ويهدف لدراسة ظاهرة الهجرة الخارجية للمصريين بإيجابياتها وسلبياتها وأسبابها ودوافعها مثل (تحويلات العاملين ودعم الاقتصاد، المساهمة الإيجابية للمهاجرين في النمو والتنمية المستدامة، الهجرة غير الشرعية وأثرها على المجتمع المصري)، والثاني يتناول الأبعاد السياسية لحركة الهجرة إلى مصر مثل(الصراعات المسلحة، والتمييز السياسي أو العرقي) وقضايا المرأة والطفل في الهجرة، وحماية حقوق اللاجئين، والعوائق السياسية أمام حركة المهاجرين إلى الاقتصادات المتقدمة، أما المحور الثالث يتناول الجوانب الاجتماعية والثقافية، ويستهدف سبل معيشة الوافدين إلى مصر واندماجهم في المجتمع المصري وفي سوق العمل مثل (نقل الثقافات المختلفة، أثر التغيرات المناخية على حركة الهجرة، وتأثير جائحة كورونا على حركة التنقل وتدفقات الهجرة).

الجدير بالذكر، أن الشروط والقواعد العامة للمسابقة حددت الأطر العامة للإشتراك في المسابقة، ومنها أن المسابقة مفتوحة لجميع الشباب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات بكافة كليات جامعة القاهرة، ويستطيع الباحث أن يشترك فيها منفردًا أو مجموعة لا يتعدى أفرادها ثلاث باحثين، على أن يقدم العمل باللغة العربية أو الإنجليزية بشرط أن لا يتقدم نفس الشخص أو المجموعة بأكثر من عمل، تبدأ بإرسال ورقة بحثية في حدود 250 كلمة على أن يقدم البحث النهائي بعد إعلان قبول الخطة البحثية وفي حدود 5000 كلمة كحد أقصى خلاف الملاحق والمراجع.