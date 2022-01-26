صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الإقتصاد الإيطالي بنسبة 3.8 في المائة في عام 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تشير التقديرات الواردة في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الإقتصاد العالمي إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الإيطالي نمو بنسبة 3.8 في المائة هذا العام، ثم يتباطأ إلى 2.2 في المائة في عام 2023، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.

كما أكد التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني عند 6.2 في المائة في العام الماضي.
وللإشارة تراجعت التوقعات لعام 2022 بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي، في حين تم مراجعة توقعات العام المقبل بتسجيل زيادة بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالتقرير السابق.

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