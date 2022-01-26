صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الإقتصاد الإيطالي بنسبة 3.8 في المائة في عام 2022

تشير التقديرات الواردة في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الإقتصاد العالمي إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الإيطالي نمو بنسبة 3.8 في المائة هذا العام، ثم يتباطأ إلى 2.2 في المائة في عام 2023، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.

كما أكد التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني عند 6.2 في المائة في العام الماضي.

وللإشارة تراجعت التوقعات لعام 2022 بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي، في حين تم مراجعة توقعات العام المقبل بتسجيل زيادة بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالتقرير السابق.