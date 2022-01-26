أدعية المطر.. أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها عند هطول الأمطار

شهدت البلاد تقلبات جوية عنيفة منذ صباح اليوم الأربعاء، متمثلة في نشاط للرياح وأمطار رعدية وعواصف شديدة وتقلبات جوية، مما دفع المواطنين يبحثون عن أدعية المطر عبر مواقع التواصل، مما جعل أدعية المطر تتصدر التريند خلال الساعات الأخيرة، ومن هنا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية لقرائها الكرام أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها عند هطول الأمطار



وعن أدعية المطر، المفضل ترديدها عند هطول الأمطار إليكم التالي:



أدعية المطر التي وردت عن الصحابة والتابعين: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".



أدعية المطر.. "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".



أدعية المطر وهبوب الرياح

"اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية.

وأكدت الأرصاد أن البلاد تشهد انخفاض بالحرارة ليسود طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويسود البلاد طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد يصاحبها حبات برد على محافظات السواحل الشمالية على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش.

وتوقعت الأرصاد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري على الغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.



وشهد اليوم، اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار، واضطراب الملاحة على البحر الاحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر