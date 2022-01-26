الجزائر: لا نعتزم رفع سعر توريد الغاز الطبيعى إلى إيطاليا

الاقتصاد
عبد الكريم طواهرية
عبد الكريم طواهرية
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أكد السفير الجزائري الجديد لدى روما عبد الكريم طواهرية أن بلاده لن ترفع سعر الغاز الطبيعي لإيطاليا، رغم الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع اسعار المحروقات عالميا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وقال طواهرية،  إن "الجزائر سوف تضمن لإيطاليا نفس الكميات من الغاز الطبيعي بنفس الأسعار، رغم الإضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المحروقات عالميا".

 

ووصف الدبلوماسي الجزائري التعاون بين بلاده وإيطاليا في مجال الطاقة بـ "الممتاز"، قائلا "الجزائر تقف إلى جانب إيطاليا في هذا المجال، وخط الغاز الذي يربط بين البلدين هو خير مثال على هذا التعاون،" في إشارة إلى خط الأنابيب "ترانس ميد" والمعروف أيضا باسم "إنريكو ماتيه"، مؤسس شركة إيني.

 

وأوضح طواهرية أن "هذا الأمر كان قد تم طرحه خلال الزيارة التاريخية للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا الأخيرة للجزائر، حيث أكد الرئيس الجزائري – عبد المجيد- تبون استمرار تدفق الغاز الطبيعي الجزائري لإيطاليا وأن الأسعار لن تزيد"، مشيرا إلى أن "هذا القرار الجزائري يأمل أن يدعم إيطاليا في مرحلة صعبة للغاية ويعطى إشارة جيدة عن الصداقة بأبعادها الحقيقة التي تتجاوز المصالح المادية البسيطة."

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