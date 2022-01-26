توقيع اتفاقية تأسيس مجلس سيدات الأعمال الروسي العربي

وقَّع مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس الأعمال الروسي العربي اتفاقية تعاون مشترك لتأسيس المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال، وذلك على هامش منتدى مجلس الأعمال الروسي العربي المنعقد تحت عنوان "روسيا والعالم العربي - الفرص الجديدة في الواقع الجديد" في إطار إكسبو دبي 2020 في دبي.

وقع الاتفاقية المهندسة فريدة عبد الله قمبر العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات وتاتيانا غفيلافا رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية.

وأكدت فريدة عبد الله قمبر العوضي أهمية عقد مثل هذه الاتفاقيات والشراكات الإقليمية والدولية، وأنه من خلال مواصلة الشراكة والابتكار سيتاح لمزيد من رائدات الأعمال الاستفادة من هذه الفرص، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر مجلس سيدات الأعمال الروسي العربي /مجلس الأعمال/ الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر مجلس سيدات أعمال الإمارات بدبي، مؤكدة على أن اختيار الإمارات لتكون مركزًا اقليميًا لهذا المجلس يشير إلى المكانة التي وصلت اليها قطاع سيدات الأعمال بالدولة ودورهن النشيط في دعم الاقتصاد.

و قالت العوضي نتطلع دائمًا إلى بناء شراكات فعالة يكون لها الأثر الواضح على مجتمع سيدات الأعمال وأن الشراكة مع مجلس الأعمال الروسي هي واحدة من تلك الشراكات المميزة فالإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا بنسبة 55% من تجارة روسيا الخليجية فدولة الإمارات وبما تمتلكه من بنية تحتية قوية من موانئ ومطارات وخدمات لوجستية ومشاريع نوعية يجعلها دولة رائدة ومتقدمة في استقطاب رؤوس الأموال فهناك أكثر من 4000 شركة روسية تعمل داخل الدولة، كما أن المواصفات العالية التي تتمتع بها المنتجات الوطنية يجعلها في تنافسية عالية تضاهي نظيراتها من مختلف دول العالم، كما أن التنوع الجغرافي والثقافي والاقتصادي لروسيا الاتحادية يجعل منها سوقًا واعدة للمنتجات الإماراتية وذلك نظرًا لما تتمتع به روسيا الاتحادية ‏من بيئة استثمارية متنوعة ومناخ استثماري مشجع، وأحجم التبادل التجاري بين البلدين يصل لنحو 4.5 - 5 مليارات دولار إضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات رئيسية متعددة وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها.

من جانبها أشارت تاتيانا غفيلافا إلى أن مجلس الأعمال الروسي العربي ومنذ إنشاؤه منذ نحو 20 عامًا ساهم بشكل فعال في نمو حركة التجارة بين روسيا الإتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 60 مرة، وأن منتدى الأعمال الروسي العربي هذا العام يشهد لحظة تاريخية بإضافة جدول أعمال خاص بالمرأة عن "دور رائدات الأعمال في العالم الحديث".