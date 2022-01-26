ننشر خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

يستمر طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، في البحث عن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022، عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، لملء استمارة التقدم للامتحانات.

وبدأت عملية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 منذ صباح أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير المقبل، حسب الخطاب الذي وجّهته الوزارة للمديريات التعليمية.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022، وهي كالتالي:-

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

تتمثل خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة، في اتباع الخطوات الآتية:

- ادخل على موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة، وذلك من خلال رابط التسجيل الذي خصصته الوزارة للطلاب.

- بعد ذلك أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office365»، واضغط على «تسجيل الدخول».

إن لم يكن لديك بريدًا إلكترونيًا، يمكنك إنشاء واحدًا من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي عن طريق إدخال الرقم القومي وكود الطالب، حتى تتمكن من ملء وتسجيل الاستمارة.

- بعد نجاح الدخول، تظهر أمامك شاشة تتضمن البيانات الأساسية للطالب، مثل: الاسم وكود الطالب والرقم القومي والجنسية ومحافظة الميلاد وصورة الطالب، وتاريخ الميلاد والمحافظة والعنوان بالتفصيل.

- تظهر أمامك أيضًا، بيانات القيد الدراسة والمتمثلة في المديرية التعليمية والإدارة التعليمية والمدرسة وحالة الطالب والمرحلة الدراسة والصف ونظام التعليم ونوعية التعليم واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتخصص والمواد التخصصية.

- يراعي الطالب عند رفع الصورة الشخصية الخاصة بهـ أن تكون واضحة بمقاس 4×6 تظهر كامل الوجه، وتكون بامتداد ipg فقط، بحجم لا يزيد عن 1 ميجابايت، ويفضل أن تكون بخلفية بيضاء، مع العلم بأنّ الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادات والوثائق الرسمية.

مراجعة البيانات جيدًا قبل تسجيل الاستمارة

يجب عليك أن تتأكد جيدًا من أن جميع البيانات الواردة بالاستمارة مطابقة تمامًا لبياناتك الشخصية، وأبرز هذه البيانات التي عليك مراجعتها هي:

- أن يكون اسمك مكتوبا رباعيًا على الاستمارة، ومطابقًا حرفيًا للاسم المدوّن في شهادة الميلاد.

- مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة ومراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

- عليك أن تتأكد جيدًا من مطابقة الصورة المطبوعة على الاستمارة للصورة نفسها، التي تقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- تأكّد من مطابقة العنوان في الاستمارة للعنوان المدوّن في بطاقتك الشخصية، وأن تكون كل المعلومات والبيانات الواردة في الاستمارة مكتوبة سليمة دون أي خطأ.

- يمكنك حفظ البيانات في أي وقت، بعد التأكد من كل البيانات السابقة، وفي حالة وجود بيانات خاطئة، عليك التوجه لمسئول المعلومات بمدرستك، لتعديل البيانات قبل طباعة الاستمارة، علمًا بأنّ عملية الطباعة تكون من خلال التابلت الخاص بالطالب ويتحمل مسؤولية طباعتها الطالب وولي الأمر فقط.

- عند التأكد من كامل بياناتك تستطيع الضغط على «حفظ»، ثم الضغط على «طباعة الاستمارة».

- يكون ذلك الشكل النهائي الذي يظهر أمام الطالب قبل طباعة استمارة الثانوية العامة.

- إذا كان هناك أي تعديل أو تصحيح في البيانات، يتم ذلك من خلال المدرسة، ويقوم الطالب بعد الانتهاء من هذه العملية، وولي أمره، بالتوقيع في المكان المخصص لذلك بالاستمارة أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.

اشتراطات لكتاب استمارتك

اشترطت وزارة التربية والتعليم على طلاب المرحلة الثانوية سداد المصروفات الدراسية ورسوم الامتحانات وتأمين التابلت، إذ يُعد ذلك شرطًا أساسيًا لكتابة الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات هذا العام، مشددة على الاحتفاظ بصور الإيصالات مع طابع دعم المشروعات التعليمية وشهادة ميلاد حديثة وبطاقة شخصية وصورة منها، إضافة إلى صورة بطاقة ولي الأمر.

وعقب انتهاء عملية التسجيل الإلكتروني، يتم إرفاق «الصور الشخصية للطالب - الاستمارة الإلكترونية مطبوعة»، وحفظها في «دوسيه» وتسليمها إلىالمدرسة.