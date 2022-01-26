اختتام المنتدى الاقتصادي لمجلس الأعمال العربي الروسي

اختتمت اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي لمجلس الأعمال العربي الروسي تحت عنوان: "روسيا والعالم العربي: الفرص الجديدة في الواقع الجديد" ضمن فعاليات معرض " اكسبو 2020 دبي"، بتنظيم مشترك من اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات واتحاد الغرف العربية ومجلس الأعمال العربي الروسي، وبدعم ورعاية مجلس التوازن الاقتصادي" توازن" وشركة مبادلة للاستثمار.

وكان الحضور مميزًا من الجانب العربي ممثلًا من 16 دولة عربية بوفود من كبار المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال والشركات ورؤساء وأعضاء الاتحادات والغرف العربية، وذلك برئاسة سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس اتحاد غرف الإمارات.

ناقش المنتدى خلال جلساته التي عقدت على مدى يومين وحظيت بمشاركة عدد من رؤساء وأمناء الغرف العربية ومستشارين وخبراء من الجانبين العربي والروسي، آفاق تطور العلاقات الروسية العربية في الواقع العالمي الجديد، وسبل تطوير التعاون العربي الروسي في عدد من المجالات منها التمويل، الاستثمار، نظم المعلومات، الاقتصاد الرقمي، القطاع الزراعي وقضايا الأمن الغذائي، الطب والصيدلة، القطاع اللوجستي والخدمات.

كما ناقش المنتدى دور رائدات الأعمال في ظل الاتجاهات العالمية الجديدة ودور الاتحادات العربية والروسية في مساعدة المصدّرين الروس والعرب وتعزيز الشراكات التجارية العربية الروسية وبحث آليات التخفيف من الصدمات التي أحدثها انتشار فيروس كورونا خلال العامين الماضيين.

وأكد المشاركون في المنتدى على أهمية العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بحيث يستفيد منها الطرفان، لا سيما في مجالات الاستثمار في القطاعات الجديدة بما فيها القطاعات الحديثة والمتطورة، وفي المجال الزراعي والبنى التحتية والطاقة النظيفة.

وتم التأكيد على أهمية الزيادة الحاصلة في حجم التجارة في السنوات الأخيرة والتي تظهر تطورات إيجابية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي. وبيّن المشاركون أنّه على الرغم من جائحة كورونا، إلا أن علاقة التعاون تسير نحو طريق مستدام ومتطور، وحرص الطرفين على توثيقها ورفعها إلى مستوى التعاون الاستراتيجي.

كما شهد المنتدى توقيع اتفاقية بين مجلس سيدات الأعمال بين الجانبين العربي والروسي لتوثيق العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب.