بديل صلاح.. ليفربول يتحرك لضم صفقة مدوية

أكد تقرير إعلامي إيطالي، أن نادي ليفربول يدرس التعاقد مع نجم يوفنتوس الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وكان ديبالا قد أكد في تصريحات صحفية على توقف مفاوضات تجديد عقده، لكن النادي أبلغه بأنه سيستأنف المفاوضات في فبراير القادم.

ووفقًا لشبكة " توتو ميركاتو " الإيطالية، فإن ليفربول تواصل مع ديبالا، لمناقشة إمكانية انضمامه إلى أنفيلد في الصيف المقبل.

وكان تقارير صحيفة قد زعمت بأن إنتر يرغب في الحصول على خدمات ديبالا في حال لم يجدد عقده.