تعرف على معلومات عن العاصفة هبة وسبب تسميتها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة صقيع وثلوج غير مسبوقة، ستضرب جمهروية مصر العربية اليوم وغدا نتيجة تأثرها بالمنخفض الجوي القطبي المعروف باسم العاصفة هبة، وهو ما جعل بعض رواد التواصل الاجتماعي يتساءلون عن سر تسمية العاصفة بهذا الاسم، ولماذا تسمى العواصف بأسماء نساء؟

وفيما يلي نستعرض معكم معلومات عن عاصفة هبة وسبب تسميتها

العاصفة هبة

العاصفة هبة هي عاصفة ثلجية قادمة إلى مصر من بلاد الشام، وهو الأمر الذي أدى لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصل لأقل من معدلاتها الطبيعية.

سبب التسمية

وعن تسمية بعض الأعاصير والعواصف بأسماء إناث ذلك يرجع لأن أسماء النساء قد تبعث التفاؤل نظرًا لسهولتها، وهو ما يمنع الخوف لدى البعض من العاصفة أو الإعصار، ولا يوجد سبب علمي واضح لإطلاق أسماء النساء على العواصف.

وضربت العاصفة هبة بلاد الشام والسعودية والعراق وبدأت من لبنان، وأعلن مارك وهيبي، رئيس هيئة الأرصاد الجوية اللبنانية أنه منذ عدة سنوات جرى اعتماد تسمية العواصف على أسماء البشر وفقًا لقوة العاصفة وشدتها وتأثيرها.

وعن سبب إطلاق اسم هبة على العاصفة التي تضرب بعض الدول العربية في تلك الفترة، قال رئيس هيئة الأرصاد اللبنانية إن ذلك يرجع لكونه اسمًا محليًا اُعتمد في لبنان فقط، نظرًا لكونها العاصفة الأولى بتلك القوة التي تضرب البلاد وربما تكون الأعنف خلال العام الحالي.

ساندي أو نورا أو هبة مجموعة من أسماء العواصف، فمن أين تأتي؟ وهل هناك أساس علمي لها لاختيارها؟

قديمًا كانت الأعاصير تُصنف على أساس خطوط الطول ودوائر العرض، إلا أن كثرة الأرقام واختلاطها ببعضها حالت دون التعرف عليها، ما دفع خبراء الأرصاد إلى إطلاق أسماء البشر على الأعاصير من أجل تمييزها عن بعضها وسهولة حفظها للحصول على معلومات بشكل أسرع.

فى بداية الأمر سميت الأعاصير والعواصف حسب الحروف الأبجدية الإنجليزية بحيث يحمل بداية الاسم الإعصار الأول من العام حرف A، ويليه B، وهكذا.