صادرات مصرللبرازيل تجاوزت الـ 500 مليون دولار بنهاية العام الماضي



قال الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور إن صادرات مصر للبرازيل تجاوت ال`500 مليون دولار للمرة الأولى خلال 2021 مقابل 113 مليون دولار فقط عام 2017.

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة التجارية العربية البرازيلية بمنتدى الأعمال العربي الروسي اليوم الأربعاء، والذي عقد بعنوان (روسيا والعالم العربي: الفرص الجديدة في الواقع الجديد) بمشاركة أكثر من 400 مشارك من الجانبين، وذلك على هامش معرض (إكسبو 2020).

وأضاف منصور أن الغرفة نجحت خلال السنوات الأخيرة في زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية ليبلغ 24.25 مليار دولار وهي الأعلى منذ عام 2014، حيث أن البرازيل استطاعت خلال 2021 تسجيل أرقام قياسية في التصدير لدول الجامعة العربية بإجمالي 14.42 مليار دولار وهي الأكبر منذ عام 2012، كما بلغت واردات البرازيل من الدول العربية 9.82 مليار دولار وهي الأكبر منذ عام 2014.

وتوقع استمرار معدلات النمو في التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى للتوسع والإنتشار من خلال فتح مكاتب لها بالدول العربية، حيث تم افتتاح أول مكتب لها في دبي منذ 3 سنوات، ومكتب بجمهورية مصر والثالث سيتم افتتاحه بالمملكة العربية السعودية خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الغرفة تلعب دورا كبيرا في كسر البيروقراطية وتقليل نفقات الصادرات والواردات من خلال طريق استخدام منصة (إيزي تريد) الخاصة ب` "البلوك تشين" لتوصيل كافة المستندات إلكترونيا للجمارك والجهات المختصة للإفراج عن الشحنات، الأمر الذي يقلل عامل الوقت والجهد والمال علي طرفي العملية التجارية، وبالتالي المستهلك النهائي.

ولفت إلى أن البرازيل عملت على توفير المنتجات البديلة من الأدوية خاصة المتعلقة بالمكملات الغذائية وأدوية النمو، مضيفا أن المكملات الغذائية الطبيعية تستحوذ على 34% من سوق الأدوية بالبرازيل، خاصة أن أسعارها أقل بكثير من الأدوية الأخرى.. منوها بإمكانية تواجد تعاون مع الدول العربية في هذا المجال.