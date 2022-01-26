ارتفاع صادرات التمور المصرية إلى 52 مليون دولار خلال 2021



أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات التمور المصرية خلال عام 2021 بنسبة 21% لتبلغ ما قيمته 52 مليون دولار مقارنة بنحو 43 مليون دولار في 2020.

وذكر المجلس في بيان له اليوم/الأربعاء/ أن عدد الدول المستوردة للتمور المصرية فى عام 2021 بلغ 59 دولة، منوها بأن "أندونيسيا" احتلت قائمة أهم الدول المستوردة للتمور المصرية فى عام 2021 بقيمة 25 مليون دولار، مستحوذة على 47% من إجمالي الصادرات يليها في المرتبة الثانية "المغرب" بقيمة بلغت 20 مليون دولار مستحوذة على 38 % من إجمالي الصادرات، في المرتبة الثالثة "ماليزيا" بقيمة 3 ملايين دولار مستحوذة على 5% من إجمالي الصادرات.

وأكد المجلس سعيه من خلال مجموعة عمل التمور على العمل على تنمية صادرات التمور المصرية للوصول بها إلى 100 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال مجموعة من الأنشطة التسويقية، والترويجية، والمشاركة فى المعارض الدولية.

تجدر الاشارة إلى أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية شارك في المهرجان الدولى الخامس للتمور بواحة سيوة خلال الفترة من 22 - 24 يناير الحالي، حيث قام بتقديم الدعم اللازم للشركات العارضة من خلال اللقاءات الثنائية التى تتم بشكل مباشر داخل جناح المجلس، فيما يتعلق بتنمية الصادرات وتوفير الفرص التصديرية والمعلومات التسويقية اللازمة للمصدر المصرى، كما شارك فى اللجنة التنظيمية والتحكيمية لمسابقة تصميم شعار التمور المصرية.