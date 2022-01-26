1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 247 مبايعة بقيمة 985.85 مليون درهم منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 221.6 مليون درهم و211 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 764.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في جميرا الثانية بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 116 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 270 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 309 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 132.02 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 32.84 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 99.18 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 14 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 49.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم.