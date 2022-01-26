غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع البوسنة والهرسك

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال استقبالها وفدا اقتصاديا من البوسنة والهرسك، فرص التعاون المشترك وتنمية التبادل التجاري، واستعراض الفرص الاستثمارية وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال في عجمان ونظيره في البوسنة والهرسك، وذلك ضمن جهود الغرف لتعزيز تعاونها وشراكاتها الخارجية مع الدول والوفود المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

ترأس وفد البوسنة والهرسك سعادة عدنان ديليك – وزير الاقتصاد في كانتون سراييفو، وإستقبل الوفد في مقر غرفة عجمان، سعادة حمد بن راشد النعيمي وسعادة سالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وعبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، وضم الوفد ميدينا بيغانوفيك – مدير جناح البوسنة والهرسك في إكسبو2020 دبي.

وأكد حمد بن راشد النعيمي حرص غرفة عجمان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إمارةعجمان والبوسنة والهرسك، لا سيما في ظل تنوع المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في كلًا من البلدين في مختلف القطاعات الصناعيةوالتجارية والسياحية والتعليمية والصحية وغيرها.

من جانبه أوضح سالم بن أحمد النعيمي، جهود الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة ودورهم لتوفير بيئة إستثمارية جاذبة للقطاع الخاص ومناخ أعمال يتسم بالمرونة والديناميكية بهدف مواكبة تطلعات أصحاب الاعمال وتعزيز تنافسية الإمارةالاقتصادية محليًا ودوليًا.

وأكد الحضور على أهمية عقد اللقاءات المشتركة وتبادل الوفود الاقتصادية والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تُنظم في البلدين بهدف بحث فرص تنمية التبادل التجاري وزيادة الشراكات بين التجار ورجال الاعمال.

من جانبه أشاد عدنان ديليك بتنوع وزخم الاقتصاد الإماراتي، وقدم نبذة عن القطاع الاقتصادي في البوسنة والهرسك ومنها القطاع الصناعي ومجال الأغذية وكذلك القطاع الزراعي والذي يتميز بمحاصيل متنوعة ذات جودة عالية يتم تصديرها للعديد من الاسواق العالمية الأمر الذي يفتح أوسع الآفاق للتعاون والشراكة في هذا القطاع الحيوي،مشيرا إلى اهمية تكثيف التعاون المشترك لتنمية التعاون السياحي وخاصة في ظل النمو المطرد الذي يشهده القطاع بين البلدين خلال الفترة السابقة.