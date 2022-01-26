الفيدرالي الأمريكي يثبت معدلات الفائدة في أول اجتماع له في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أبقى الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.25% في أول اجتماع له في 2022.

وقال الفدرالي بعد قراره، " سيكون من الملائم قريبا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الفدرالية".

وأضاف الفدرالي أنه سينهي برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس، فيما قال إن اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم.

وقال الفدرالي أيضًا لإن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي، فيما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير.

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