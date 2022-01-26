إقبال غير مسبوق على تذاكر مونديال قطر

يتواصل الإقبال الجماهيري الكبير على طلبات الحصول على تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022 بشكل قياسي منذ الإعلان عن فتح الباب الأسبوع الماضي أمام الجماهير من كافة أنحاء العالم للتقدم بطلبات الحصول على التذاكر.

ووفقا لأحدث إحصائية حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) على نسخة منه فقد استقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى الآن مايزيد عن 2.7 مليون طلب للحصول على تذاكر المونديال في أقل من أسبوع واحد فقط.

ويتصدر المتقدمون لشراء التذاكر من دولة قطر قائمة أول 10 دول في تلك المعدلات تليها الأرجنتين ثم المملكة المتحدة، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وألمانيا، والإمارات، والهند، والبرازيل.

ووفقا لما أعلنته اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022، فإن سعر المقعد لمباريات دور المجموعات يبدأ من 250 ريال للزوار الدوليين، فيما سيحصل سكان قطر على خصومات خاصة تصل إلى 40 ريال للتذكرة الواحدة.

وسوف تستمر مرحلة التقدم لطلبات شراء التذاكر وهي المرحلة الأولى من عملية البيع حتى 8 فبراير المقبل، وهناك 3 مراحل للمبيعات للتذاكر، الأولى هي مرحلة قرعة السحب العشوائي، فيما تنطلق المرحلة الثانية بعد حفل سحب قرعة البطولة المقررة في الأول من أبريل المقبل، وتتكون هذه المرحلة من المبيعات من مرحلة قرعة السحب العشوائي.

وستكون المرحلة الثالثة مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة هي مبيعات بمبدأ من يأتي أولًا يُخدم أولًا..ويمكن للمتقدمين بطلبات الحصول على التذاكر في مرحلة سحب الاختيار العشوائي من مرحلة المبيعات الأولى ومرحلة المبيعات الثانية إرسال طلباتهم في أي وقت أرادوا، إذ لن يوجد أي تفضيل يتعلق بتاريخ التقدم بالطلب (أي إنه لن تكون هناك أي أولوية لأصحاب الطلبات الأولى كما لن تكون لهم فرص أفضل للنجاح مقارنة بغيرهم).

وتتوافر العديد من التذاكر لذوي الإعاقة منها «تذكرة مستخدم كرسي متحرك» ويسمح للمشاهدين الحاملين لتذكرة مستخدم كرسي متحرك بدخول الاستاد باستخدام كرسي متحرك يدوي أو كهربائي أو على دراجات بخارية متحركة.

ولأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، فإنه يجب أن تفي الكراسي المتحركة اليدوية أو الكهربائية والدراجات البخارية المتنقلة ببعض المتطلبات الأساسية: يمكن أن تحتوي على 3 أو 4 عجلات، ألا يتجاوز عرضها 80 سنتيمترا وطولها 130 سنتيمترا، وألا يتجاوز نصف قطر دورانها 90 سنتيمترا، وأقصى عرض دورانها 150 سنتيمترا، كما يجب ألا تزيد سرعتها القصوى عن 6 كيلو مترات في الساعة.

وسيتم تخصيص "تذكرة سهولة وصول بسعة" لذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ولكنهم لا يستخدمون الكراسي المتحركة إذ قد لا يتمكنون من ثني ركبهم أو يحتاجون إلى مساحة أكبر للوصول إلى مقاعدهم باستخدام أداة مساعدة على المشي كالعكازات مثلًا، كما توفر المقاعد ذات السعة مساحة إضافية لذوي القدرة المحدودة على الحركة.

هناك أيضا "تذكرة سهولة وصول عادية" وهي تذاكر لذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين لا يحتاجون لاستخدام كرسي متحرك، ولكنهم يحتاجون إلى مقاعد يسهل الوصول إليها وقريبة من المرافق التي قد يحتاجونها (مثل مراحيض ذوي الاحتياجات الخاصة).

كما سيكون هناك "سهولة وصول مع عرض إضافي" حيث يخصص هذا النوع من المقاعد للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (فوق سن 18 سنة) مع مؤشر كتلة جسم لا يقل عن 40 كيلوجرام/‏‏م2.

وتتاح الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للمشاريع والإرث، ويمكن التقدم بطلب الحصول على 6 تذاكر لكل مباراة، كما يمكن شراء 60 تذكرة كحد أقصى لكل عنوان بريدي، وتنطبق هذه القاعدة بصفة عامة سواء لتذكرة مباراة واحدة، أو تذكرة خاصة بفريق، أو سلسلة تذاكر أربعة ملاعب، أو أي تذاكر أخرى.

وأكدت فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن طرح تذاكر كأس العالم فيفا قطر 2022 يعد ضمن المحطات المهمة في مشوار استضافة مونديال 2022.

وقالت النعيمي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة (الكأس) "حرصنا على أن يكون للدولة المستضيفة الكثير من المزايا وكانت هناك الكثير من النقاشات، وقد انطلقت المرحلة الأولى من عملية طرح التذاكر وهي مرحلة تقديم الطلبات للمشجعين الراغبين في أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث، وتستمر المرحلة الأولى حتى 8 فبراير المقبل".

وأضافت النعيمي: "صحيح أننا لا نعرف المباريات التي تم طرح تذاكرها ولكن الأكيد أن منتخبنا الوطني سيلعب المباراة الافتتاحية للبطولة، وندعو الجماهير العنابية لسرعة شراء التذاكر والوقوف خلف منتخبنا وتشجيعه في أولى مبارياته بالبطولة".

وأكدت النعيمي أنه في حال زيادة عدد الطلبات على التذاكر عن العدد المطروح في المرحلة الأولى ستتم عملية السحب على جميع التذاكر بعد انتهاء هذه المرحلة في 8 من الشهر القادم، وبعدها سيتم دراسة الطلبات المقدمة لمدة شهر قبل عملية سحب التذاكر من خلال القرعة، وسوف يتم إخطار جميع المسجلين للحصول على التذاكر بالموافقة على طلباتهم أو جزء منها، وسوف يصل إليهم رابط لإتمام عملية شراء التذاكر والحصول عليها.