أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 27-1-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار
Advertisements

مع البداية المبكرة لأجازة القطاع المصرفي التى بدأت استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم  الخميس في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

موعد مباراة مصر ضد المغرب في دور الـ 8 بكأس الأمم الإفريقية

عاجل.. الأهلي يحدد موعد تجديد عقد موسيماني

عاجل.. تحديد مدى خطورة إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر

ما هي غيابات الأهلي في كأس العالم للأندية ؟

كيفية مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار عبر نايل سات على قناة الجزائرية مجانا

الحرب تشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم نجم منتخب مصر

الأهلي يبدأ رحلة البحث عن خليفة موسيماني

شريف عامر يكشف تفاصيل آخر ساعات في حياة ياسر رزق