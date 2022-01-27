حصاد الـ "توك شو".. تفاصيل آخر ساعات في حياة ياسر رزق.. والاحتفاء بفوز مصر

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، تفاصيل آخر ساعات في حياة الصحفي الراحل ياسر رزق، زالاحتفاء بفوز النتخب المصري مصر على كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

كان صحبي وأخويا الكبير

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، رحيل الكاتب الصحي الكبير ياسر رزق، قائلًا: " كان صحبي وأخويا الكبير، وصديق عزيز لكل من رافقهم، وتعامل معهم بالزمالة والمحبة والمهنة، كان أحد الصحفيين اللي بجد، الصحفي بتاع زمان".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن "رزق" كان متعدد اللغات، حيث كان يتحدث اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة في منتهى الطلاقة، وهذا الأمر ساعده بصورة كبير في الاطلاع على الصحافة والإعلام في كل أنحاء العالم، لافتا إلى أن كان خلوقًا على المستوى المهني والشخصي، معقبًا: "كان محلل شاطر، وعمل محررًا عسكريا، ومحررًا في شؤون الرئاسة، وبعد ذلك تولى رئاسة تحرير الإذاعة والتلفزيون وقام بإعداد نقلة نوعية ملحوظة، وترأس جريدة الأخبار".

تفاصيل آخر ساعات في حياة ياسر رزق

كشف الإعلامي شريف عامر، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحل ياسر رزق الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بأزمة قلبية.

وأوضح "عامر"، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "mbcمصر": "أول أمس كان هناك اتصال هاتفي يجمعني بـ ياسر رزق، الذي كان رجلًا نبيلًا، على المستويين الصحفي والشخصي"، مضيفا: “ياسر كان 24 ساعة في اليوم صحفي وشديد النشاط وعقله لا يتوقف، وفي نفس الوقت على أعلى قدر من الود والاحترام مع كل زملائه، معقبا: ”صعب في شغلنتنا الأجيال الأكبر تحبك وتحترم موهبتك وتقول صحفي كويس.. ياسر رزق من الناس اللي قدروا يكسبه احترام وود الأجيال اللي قبليه واللي بعديه".

وأضاف: "الكاتب الكبير حسنين هيكل قال لي أنا مش عارف بحبك أنت وياسر رزق ليه"، منوها بأن الراحل كان يحتفظ بود جميع المحيطين به. وحول آخر ساعات في حياة الراحل ياسر رزق، قال: “أعطاني إهداء على كتابه سنوات الخماسين ولمسني جدا.. عشان كده كلمته أول أمبارح لكن مكالمتنا مش بتتقطع وبناخد رأى بعض.. دايما ما بينا خط موصول، وكنت بتفق معاه يكون معايا في البرنامج يوم 25 يناير أمس ليتحدث عن كتابه.. وقال لي مش هينفع أكون موجود انا عندي فحوص طبية"، كاشفا أن ياسر رزق كان له مواجهات شديدة مع المرض سواء على مستوى القلب أو الأورام.

مكالمة وزير الرياضة مع محمد صلاح

وعلى الصعيد الرياضي، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية أعطى ثقة للمنتخب، مشيرا إلى أن الانتقاد حق ولكن يجب على الجميع أن يدعم المنتخب بعد الفوز

وأضاف "صبحي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "mbc مصر": "منذ 2013 المنتخب لم يحقق أي نتائج ولم يكن له أداء مميز، ولكن تحسن أدائه منذ مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم، متابعا: "في بطولة أمم إفريقيا لا صوت يعلوا فوق صوت المعركة"، لافتا إلى أنه تلقى تهنئة من وزير الشباب والرياضة الجزائري على الصعود.

ونوه إلى أن محمد صلاح اتصل به بعد الفوز على كوت ديفوار ليهنئه، ومازحه قائلًا: "أنت كده أصبحت سلبي كورونا بعد الفوز"، مؤكدا أن الروح عادت للاعبي المنتخب في الملعب. وحول تطورات الحالة الصحية له عقب إصابته بفيروس كورونا، قال إنه ليس لديه أعراض ولكن آخر مسحة له إيجابية وسيقوم بإجراء مسحة أخرى.

وأوضح: "كان لديه فحوصات طبية على مستوى القلب وجلسات علاجية على مستوى الأورام، وكان يقول لي ادعي لي ألا أجرى عملية قلب مفتوح"، معقبا: "الفحوصات ديه كانت عشان تقول هيتعامل إزاي الفترة القادمة ولكن القدر اختار له أن يرحل في لحظة من غير ما حد يلمسه، وفي لحظه لا يريد مواجهتها ويخشى التعامل معها".

إحنا آسفين يا صلاح"

أشاد الإعلامي تامر أمين بأداء المنتخب الوطني أمام منتخب كوت ديفوار وتأهله إلى دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون.

وقال "تامر أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء: "كل تأخيرة وفيها مليون خيرة مليون مبروك المستحيل ليس مصريًا، المصريون روضوا الأفيال"، متابعا: "إحنا آسفين يا صلاح ويا نني ويا كيروش على اللي قولناها وشكينا شوية فيكوا ولكن إنتوا النهاردة أثبتوا أن معدن الرجال بيظهر وقت الشدائد، بصعودنا لدور الثمانية إحنا كده مرضين أوي".