عاجل.. "موديرنا" تعلن تطوير لقاح معزز مضاد لمتحور أوميكرون

عربي ودولي
متحور أوميكرون -
متحور أوميكرون - أرشيفية
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أعلنت شركة “موديرنا” المتخصصة في صناعة اللقاحات والعقاقير الطبية تطوير لقاح معزز مضاد لمتحور أوميكرون، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

يذكر أن متحور أوميكرون ظهر خلال الشهور الماضية، وانتشر في عشرات الدول، الأمر الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية لأنه أسرع انتشارًا من المتحورات الأخرى، رغم أن أعراض الإصابة به أخف من أعراض الإصابة بالمتحورات الأخرى.

وشهد العالم ظهور عدة متحورات من فيروس كورونا أثارت القلق أبرزها “دلتا” و"أوميكرون".

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