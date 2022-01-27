كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي فيتور بيريرا يفكر في الانسحاب من الترشح لمنصب المدير الفني لفريق إيفرتون.

لامبارد يقترب من العودة إلى البريميرليج



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن بيريرا أجرى محادثات مع إيفرتون في لندن، وكان يبرز كمرشح رئيسي لتولي منصب مدرب الفريق خلفا للمدرب الإسباني المقال رافاييل بينيتيز.

وأضافت الصحيفة، " هذه الأخبار لم تلق ترحيبًا من قبل مشجعي التوفيز، مما جعل بيريرا يفكر في الانسحاب من دائرة الترشيحات".

واختتمت، " انسحاب بيريرا المرتقب من قائمة المرشحين، يفتح الباب أمام تعيين فرانك لامبارد كمدرب جديد لإيفرتون".

