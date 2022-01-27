أول تعليق لـ نجلة يحيى حقي على اختياره شخصية معرض الكتاب في دورته الحالية

توك شو
الكاتب الكبير يحي
الكاتب الكبير يحي حقى
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‎ أعربت نهى يحيى حقي، نجلة الأديب يحيى حقي، عن سعادتها باختيار يحيى حقي كشخصية معرض الكتاب في دورته الـ 53، قائلة: "هو يستحق ذلك.. وأنا سعيدة". 

وأشارت "حقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن كل من تعرف على يحيى حقي مازال يتذكره، حيث أنه كان دائما شخصية متفائلة، ويعطي طاقة إيجابية لمن حوله، لافتة إلى أن والدها كان من المقرر أن يكون شخصية العام في معرض الكتاب العام الماضي ولكن لم يحدث، وهو ما اغضبها ولكن تم اختياره هذا العام.  

ولفتت نجلة الأديب يحيى حقي، إلى أن اختيار يحيى حقي شخصية معرض الكتاب هو تكريم لكل الأدباء في عصره، واصفة ما كتبه يحيى حقي بـ المحتوى المعاصر، موجهة التحية للدولة على اختيار اسم والدها لتكريمه بمعرض الكتاب.‎

نجلة الاديب يحي حقى برنامج رأي عام معرض الكتاب
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