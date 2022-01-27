بسمة وهبة: بعض قدامى اللاعبين يتسببون في الفتنة بحثا عن الشهرة

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من تحريض بعض اللاعبين السابقين على التعصب، قائلة إنهم يبحثون عن الشهرة وكذا الأمر بالنسبة لبعض العاملين في المجال الرياضي واللجان الإلكترونية، إذ أنهم يغذون روح التعصب ويتسببون في افتعال المشكلات: "كأنهم بيقلبوها في حلة عشان تبقى خناقة بين أهلي وزمالك، وفي النهاية يكون المنتخب الوطني هو الخاسر".

وأضافت "وهبة" خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" الذي يعرض على قناة "المحور": "مكناش كده، وفيروس التعصب اللي بيتزرع بقاله فترة هو السبب في إن المنتخب مش بيلاقي المساندة اللي بيستحقها".

وحذرت "وهبة" من الدخلاء على عالم الكرة، وما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي من نشر للتعصب: "في الأول هتبان إنها وجهات نظر وإيفيهات لكنها في النهاية تبقى ضرب جامد في المنتخب".

وأكدت بسمة، أن الكرة المصرية هي الخاسر الأكبر من التعصب: "ولذلك أقول مبروك للمنتخب الوطني المصري أنه ردّ على كل المشككين وأخرس أهل الفتنة وقدم أداء رجوليا وأثبت للمرة المليون أن المعدن الحقيقي للمصريين بيبان وبينور ويلمع في الأوقات الصعبة وتحيا مصر".