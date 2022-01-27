عمدة قرية نجريج يكشف عن الفارق بين أداء محمد صلاح مع المنتخب وليفربول

توك شو
محمد صلاح
محمد صلاح
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قال ماهر أنور شتية عمدة قرية نجريج، إنّ أهل القرية شعروا بسعادة غامرة بعدما سجل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي ركلة الترجيح الحاسمة ضد منتخب كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها الكاميرون.

وأضاف شتية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يعرض على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن ظروف جائحة كورونا أعاقت محمد صلاح عن التواجد المكثف في قريته والتواصل مع الأهالي: "صلاح أكثر اللاعبين انتماءً لمصر وقريته، وفرحته دائما ما تكون في القرية ويقضي وقته في شقته بالقرية بعد انتهاء الدوري.. اتصلت به وقلت له يا محمد مش هنشوفك، قالي يا عمو ظروف كورونا".

وتحدث عمدة قرية نجريج عن الفارق في أداء محمد صلاح مع ليفربول والمنتخب الوطني، أن محمد صلاح قاد المنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم، لافتًا إلى أنه لا يلعب بمفرده لأن كرة القدم لعبة عالمية: "محمد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم، وهو أمر رائع لا يمكن أن يتخيله أحد ولا يحصل أحد على مثل هذه الألقاب بسهولة، ففي ليفربول الفارق كبير عن أداء منتخب مصر، ونتمنى أن يحقق صلاح بطولة للمنتخب الوطني".

محمد صلاح كوت ديفوار المنتخب الوطنى كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية ببرنامج 90 دقيقة ماهر أنور شتية

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