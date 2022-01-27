والد محمد النني: متجرحوش فيه.. وأهدي الفوز للرئيس السيسي

توك شو
محمد النني
محمد النني
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هنأ ناصر النني والد محمد النني لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف أرسنال إنجليزي، الشعب المصري، بفوز المنتخب الوطني على نظيره الإيفواري ضمن منافسات دور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وقال النني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يعرض على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "فرقتنا كبيرة ولاعيبة المنتخب بيطمنونا وبيقولوا إحنا موجودين في وقت الشدة ومتقلقوش علينا".

وحول حصول نجله على جائزة أفضل لاعب في المباراة: "بعض الانتقادات الموجهة لمحمد النني بعيدة عن النقد البناء واللي بيتكلم على لاعب في الأرسنال أو صلاح لازم يعرفوا إنهم بيتكلموا على من أفضل اللاعبين في العالم ومينفعش نجرح فيهم".

ووجه ناصر النني رسالة لنجله، قائلا: "فرحان بيك يا محمد ورفعت راسنا وأثبت إنك نجم كبير وشخصيتك بانت في اللعب وربنا يكرمنا وناخد البطولة بإذن الله، ووأهدي الفوز للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتخطى المنتخب الوطني عقبة كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ويلتقي المنتخب المغربي في دور الـ8 يوم الأحد الجاري الموافق 30 يناير.

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