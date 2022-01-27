عاجل| تصل لـ3.. تعرف على درجات الحرارة وطقس اليوم الخميس

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يتوقع أن يشهد تحسنًا مقارنة بالتقلبات الجوية التي شهدناها أمس، كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا على الأنحاء كافة، إذ يسود البلاد أثناء ساعات النهار طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه بالنسبة لمناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد طقس مائل للبرودة، فيما يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل نظرًا لاستمرار انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

حالة الطقس اليوم الخميس

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية انحسار فرص سقوط الأمطار لتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، خفيفة على جنوب الوجه البحري، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، إلا أننّا من المتوقع أن نشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تعمل على مزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع أن يتسبب نشاط الرياح في اضطراب البحر المتوسط ليتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 15 06

الإسكندرية 15 09

وادي النطرون 14 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 15 08

مطروح 13 08

السلوم 15 08

سيوة 14 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 14 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 15 08

نخل 12 01

نويبع 16 11

طابا 15 10

كاترين 05  03-

الطور 16 10

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 16 11

مرسى علم 18 10

الفيوم 15 04

بني سويف 15 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 15 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

إدفو 17 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 15 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10

محافظات الجمهورية درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم شديد البرودة حالة الطقس اليوم طقس شديد البرودة الهيئة العامة للارصاد انخفاض درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم في مصر سلاسل جبال البحر الأحمر

مواد متعلقة

ننشر بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 9/11/2021 في مصر

وزير النقل: توقيع اتفاقيات أبرزها توريد ٢٣ قطارا للخط الرابع من المترو

وزير النقل: جار إنشاء ٣ آلاف كم طرق ضمن حياة كريمة

"رياح وضباب".. 6 مفاجآت صادمة حول طقس "الويك إند"

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 3.. النجمات يسبحن فى بحيرة القلب الجاف

وزير الإسكان يتابع مع مسئولي أجهزة المدن تطبيق خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار

حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021

حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-11-2021 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

التشخيص المبدئي لإصابة كريم بنزيما

كيفية مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار عبر نايل سات على قناة الجزائرية مجانا

الحقيقة الكاملة وراء غياب جيرارد بيكيه عن العشاء مع ليونيل ميسي

موعد مباراة مصر ضد المغرب في دور الـ 8 بكأس الأمم الإفريقية

رسالة طمأنة من الصحة رغم ارتفاع معدلات الإصابات اليومية بكورونا

عاجل.. وليد أزارو يقترب من العودة إلى الدوري المصري

اسعار صرف اليورو في جميع البنوك المصرية اليوم الخميس 27-1-2022

عاجل.. تحديد مدى خطورة إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر