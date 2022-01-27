تعرف على موعد إجازة نصف العام الدراسي لجميع الطلاب

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية، موعد إجازة نصف العام الدراسي لجميع الطلاب، بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي.

موعد إجازة نصف العام الدراسي

وعن موعد إجازة نصف العام الدراسي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن إجازة نصف العام الدراسي لجميع الطلاب تبدأ يوم 5 فبراير المقبل وحتى 17 من نفس الشهر.

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام الدرسي

ونفت وزارة التربية والتعليم مد إجازة نصف العام الدراسي لما بعد 17 فبراير المقبل، معلنة أنه حتى الآن مواعيد بدء ونهاية الإجازة كما هو دون تعديل.



موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل الموافق 29 من يناير امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب محافظتى القاهرة والجيزة، كما يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.



الانتهاء من امتحانات رياض الأطفال وصفوف النقل

وانتهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني من امتحانات الطلاب في صفوف النقل من رياض الأطفال حتى الثاني الإعدادي.

إلغاء الامتحانات الإلكترونية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول وتم عقد الامتحانات جميعها ورقيا.

ومن جهته، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل 70% أو المقالية التيمثل 30%، للتسهيل على الطلاب.



مواعيد إنطلاق الامتحانات

بدأت الامتحانات السبت 22 يناير الجاري في المواد الدراسية الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوي العام، بينما انطلقت الاختبارات 23 من نفس الشهر بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.



هدف الامتحانات في الثانوي العام

وعن الهدف الرئيسي من الامتحانات في الثانوى العام، أوضح وزير التربية والتعليم، أن الهدف منها هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.