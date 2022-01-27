درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس وتصدر بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة

حذرت الأرصاد الجوية من طقس الخميس، كاشفة عن درجة الحرارة الآن، في بيان تفصيلي أصدرته الهيئة العام للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

الأرصاد تحذر من طقس الخميس

وواصلت الأرصاد الجوية تحذيرها من حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود البلاد استمرار انخفاض الحرارة، وتشهد البلاد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس الخميس مائل للبرودة في جنوب سيناء

وأوضحت هيئة الأرصاد أن طقس الخميس مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، كما توقعت بأنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



الأرصاد تتوقع شبورة مائية على الطرق

وتوقعت الأرصاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

مناطق هبوب الرياح اليوم

وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة



وعن درجة الحرارة الآن، إليكم بيان تفصيلي أصدرته الأرصاد الجوية يكشف درجات الحرارة:

درجة الحرارة الآن في القاهرة الصغرى 06 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في شبين الكوم والصغرى 07 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في طنطا الصغرى 07 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في دمنهور الصغرى 07 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في بلطيم الصغرى 08 العظمى 15



درجة الحرارة الآن في مطروح الصغرى 08 والعظمى 13



درجة الحرارة الآن في السلوم الصغرى 08 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في سيوة الصغرى 03 والعظمى 14



درجة الحرارة الآن في بورسعيد الصغرى 08 العظمى 15



درجة الحرارة الآن في دمياط الصغرى 08 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في السويس الصغرى 08 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في العريش الصغرى 08 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في رفح الصغرى 08 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في نخل الصغرى 01 العظمى 12



درجة الحرارة الآن في نويبع الصغرى 11 والعظمى 16



درجة الحرارة الآن في طابا الصغرى 10 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في كاترين الصغرى -3 والعظمى 05



درجة الحرارة الآن في الطور الصغرى 10 والعظمى 16



درجة الحرارة الآن في شرم الشيخ الصغرى 11 والعظمى 17



درجة الحرارة الآن في الغردقة الصغرى 11 والعظمى 16



درجة الحرارة الآن في مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 18



درجة الحرارة الآن في الفيوم الصغرى 04 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في بنى سويف الصغرى 04 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في المنيا الصغرى 03 والعظمى 14



درجة الحرارة الآن في أسيوط الصغرى 03 والعظمى 14



درجة الحرارة الآن في سوهاج الصغرى 04 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في قنا الصغرى 05 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في الأقصر الصغرى 06 والعظمى 16



درجة الحرارة الآن في أسوان الصغرى 07 والعظمى 17



درجة الحرارة الآن في أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 17



درجة الحرارة الآن في الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 15



درجة الحرارة الآن في شلاتين الصغرى 10 والعظمى 17



درجة الحرارة الآن في أبو رماد الصغرى 10 والعظمى 18



درجة الحرارة الآن في حلايب الصغرى 11 والعظمى 18



درجة الحرارة الآن في رأس حدربة الصغرى 10 والعظمى 17

