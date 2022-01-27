أثار فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي والنجم إياد نصار، جدلا كبيرا منذ بداية عرضه على Netflix، ما بين مؤيد لفكرة الفيلم وكونه جديد في مجتمعنا الشرقي، ومابين معارض للفيلم نظرا لأنه يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع العربي وخاصة المصري.

وعبر تويتر، سادت حالة من الجدل أيضا، حول دور الفنانة منى زكي، مهاجمين جرأتها الزائدة في الفيلم، كما وجهوا الهجوم لبقية أبطال الفيلم، ولكنهم اتفقوا على أن الأبطال جسدوا أدوارهم باحترافية شديدة.

وقبل بضعة أيام عرضت قناة Netflix MENA عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، لقاء مع أبطال فيلم أصحاب ولا أعز، وتحدث أبطال الفيلم عن أدوارهم، وعن اللعبة الموجودة داخل الفيلم التي تكشف أسرارهم.

تعليق منى زكي على فيلم أصحاب ولا أعز

وجهت الفنانة منى زكي، رسالة شكر لفريق عمل فيلم “أصحاب ولا أعز”، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، وإليكم نص الرسالة "لي الفخر اني عملت مع كل شخص في هذا العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويمتعهم".

منى زكي تتحدث عن لعبة فيلم “أصحاب ولا أعز”

وعن اللعبة التي كانت داخل الفيلم، قالت منى زكي “أكيد ألعبها في الحياة العادية معنديش أي مشكلة، لإن أنا عموما معنديش أسرار رهيبة في حياتي”.

20 يناير.. موعد طرح فيلم أصحاب ولا أعز

وطرح فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نتفليكس يوم 20 يناير المقبل عبر منصتها العالمية في 190 دولة، وهذه هي النسخة العربية من الفيلم الأيقوني الإيطالي Perfect Strangers.