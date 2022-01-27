كأس الرابطة المصرية.. تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 27-1-2022

يبحث مشجعي كرة القدم عن موعد مباريات اليوم الخميس 27-1-2022، في كأس الرابطة المصرية، فمن المقرر أن تقام اليوم ثلاث لقاءات، ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مواجهة صعبة على استاد برج العرب أمام سموحة، كما يستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق الإسماعيلي على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ويشهد استاد القاهرة الليلة مباراة الجونة مع البنك الأهلي.

وتستعرض بوابة الفجر في النقاط التالية، مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية، حيث يلتقي المقاولون العرب والإسماعيلي، الجونة والبنك الأهلي، وسموحة والأهلي.

موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلى

تقام مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث أن الفريقين يسعون للفوز بعد التعادل في الجولة الثالثة.

موعد مباراة الجونة والبنك الأهلي

تنطلق مباراة الجونة والبنك الأهلى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي وتكون مواجهة قوية، نظرا لأن الجونة يبحث عن تعويض الخسارة أمام سموحة، والبنك الأهلي يخوض المباراة باحثا عن الفوز الأول له في المسابقة.

موعد مباراة سموحة والأهلي

من المنتظر أن تقام مباراة سموحة والأهلي في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، النادي الأهلي يبحث عن فوزه الأول وسموحة يواجه بقوه لينافس على الصدارة.