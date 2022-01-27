أحوال الطقس اليوم.. الأرصاد: هطول الأمطار بنسب متفاوتة وصقيع

كشفت الأرصاد الجوية عن أحوال الطقس اليوم الخميس، معلنة استمرار هطول الأمطار بنسب متفاوتة وصقيع على جميع الأنحاء ليلا.

أحوال الطقس اليوم.. أمطار وصقيع

وعن أحوال الطقس اليوم، أوضحت الأرصاد استمرار موجة الطقس السيئ والأمطار والصقيع وهطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وبنسب متفاوتة خلال يومي الخميس والجمعة.

أحوال الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية استمرار انخفاض الحرارة، كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، ناصحة السائقين بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة.

أحوال الطقس اليوم.. سحب منخفضة وركامية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية تظهر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة على الوادي الجديد وجنوب الصعيد والبحر الأحمر.

أحوال الطقس اليوم.. أمطار متفاوتة الشدة

وعن مناطق هطول الأمطار، قالت الأرصاد إن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والدلتا وسيناء وقد تمتد خفيفة متفرقة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والإسماعيلية والسويس، بنسبة توقع 60%.

أحوال الطقس اليوم.. نشاط للرياح على مناطق متفرقة

ويسود البلاد نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أحوال الطقس اليوم.. شبورة مائية على الطرق صباحا

وأعلنت هيئة الأرصاد أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل للضباب على سانت كاترين وحلايب وشلاتين والسويس وذلك في الفترة من 4 إلى 8 صباحا.

أحوال الطقس اليوم.. درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 06 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 13 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجات، وقنا العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجات.